رونالدو يمل من السعودية ويريد الرحيل.. تقرير إسباني يكشف التفاصيل

الوطن – رونالدو يمل من السعودية، فهي لا تناسبه أبدا والحياة فيها صعبة بالرغم من كل التسهيلات التي قامت بها السعودية من اجله ومن أجل عشيقته. حتى أن القوانين المعمول بها منذ تأسيس المملكة تم تغييرها من أجله وهو العيش مع عشيقته بدون زواج.

فقد كشف تقرير إسباني عن معلومات صادمة تتعلق بمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر السعودي، الذي انضم إليه في ديسمبر/كانون الأول 2022، بصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

- Advertisement -

رونالدو يمل من السعودية ويريد الرحيل

وادعت صحيفة elnacional الإسبانية أن كريستيانو يريد مغادرة النصر في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق.

وحسب “الناسيونال” الكتالونية، فإن كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيراً من الألقاب والتقى فيها صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

ومن أجل العودة إلى مدريد، كان كريستيانو على وشك التوقيع لأتلتيكو مدريد في صيف 2022، لكن معارضة أنصار “الروخي بلانكوس” أجبرت الإدارة على التراجع، وفق “الناسيونال”.

وقبلها بذل “الدون” جهوداً غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد. لكنه صُدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. كما تقول الصحيفة، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل رحيله إلى النصر.

رونالدو قد يعود إلى ريال مدريد

لكن عودة كريستيانو إلى ريال مدريد قد تصبح حقيقة. إذا قبل البرتغالي بوظيفة إدارية أو أن يكون سفيراً للنادي، لأن بيريز مقتنع تماماً بأن مسيرة “الدون” كلاعب قد انتهت.

ويرتبط أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مع النصر بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، براتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، وفق تقارير أوروبية عادية.

وحسب معلومات الصحيفة الكتالونية، فإن كريستيانو لن يستمر فترة أطول في السعودية. لأنه فشل في التكيف مع عادات وأجواء المملكة، كما أن حاجز اللغة يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه النجم البرتغالي.

ومنذ وصوله إلى السعودية لعب كريستيانو مع النصر 15 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفاً، وقدم تمريرتين حاسمتين.

وفي وجوده خسر الفريق بطولة كأس السوبر السعودي. كما أُقصي من الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين. وتراجع النصر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري “روشن” السعودي برصيد 56 نقطة. بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر، الذي لعب مباراة أقل، قبل 5 جولات من النهاية.