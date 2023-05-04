إدانة أعضاء من جماعة “براود بويز” اليمينية المتطرفة في هجوم الكابيتول الأمريكي

الوطن – أعلنت وزارة العدل الأمريكية إن أربعة من أعضاء جماعة “براود بويز” اليمينية المتطرفة. أدينوا يوم الخميس بتهمة التحريض لإحداث فتنة فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في كانون الثاني/يناير .2021

ووجدت هيئة محلفين في واشنطن أن زعيم المجموعة هنري “إنريكي” تاريو وثلاثة رجال مذنبون” بالتحريض لإحداث فتنة. من بين أمور أخرى، فيما يتعلق بهجوم 6 كانون الثاني/يناير.

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كما تم إدانة المتهمين الأربعة وعضو خامس في جماعة “براود بويز” بارتكاب جنايات من بينها عرقلة تصديق الكونغرس الأمريكي على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. والتآمر لمنع الكونغرس والمسؤولين الاتحاديين من أداء واجباتهم.

وقال وزير العدل والنائب العام الأمريكي ميريك غارلاند في بيان يوم الخميس “الحكم الصادر اليوم يوضح أن وزارة العدل ستفعل كل ما في وسعها للدفاع عن الشعب الأمريكي والديمقراطية الأمريكية”.

عقوبة أعضاء جماعة براود بويز

وسيجري تحديد العقوبة في وقت لاحق. وتبلغ العقوبة القصوى لجريمة التحريض على إحداث الفتنة. والتي نادرا ما استخدمت في التاريخ القضائي للبلاد، السجن 20 عاما.

وأدين العديد من جماعة “أوث كيبرز” اليمينية المتطرفة خلال الأشهر الأخيرة بجريمة التحريض على إحداث فتنة.

يشار إلى أنه في 6 كانون الثاني/يناير 2021. اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعنف مقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن. حيث كان من المقرر أن يتم التصديق على هزيمة الجمهوريين في الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن في ذلك الوقت.