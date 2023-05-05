تطبيع سعودي جديد بنكهة الحج والعمرة

الوطن – تطبيع سعودي جديد مع الإحتلال الإسرائيلي ولكن هذه المرة بنكهة الحج والعمرة. ويأتي هذا التطبيع الجديد ليستكمل خطوات التطبيع التي تتبعها السعودية تحت قيادة ولي العهد بن سلمان.

حيث تدفع دولة الإحتلال، المملكة العربية السعودية للسماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بالسفر مباشرة إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة. وهي خطوة محتملة نحو تطبيع العلاقات عندما توقف التقدم مؤخرًا.

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وكانت قد سمحت المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي. في السابق، كان بإمكان الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين فقط التحليق فوق المملكة. وكذلك رحلات طيران الهند من وإلى إسرائيل.

لكن يبدو أن التقدم قد تباطأ. وقد أفاد موقع أكسيوس بأنّ نقل الجزيرة في البحر الأحمر قد تم تأجيله بسبب مخاوف مصرية. في يناير، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لن تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى يتم منح الفلسطينيين دولة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الأربعاء، إن تل أبيب تتابع طلبًا سابقًا للسماح للرحلات الجوية.

وأضاف في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: “هذه المسألة قيد المناقشة.. لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كان هناك أي تقدم.. لكن مع ذلك، أنا متفائل بأننا نستطيع دفع السلام مع السعودية”.

تطبيع سعودي وجهود نتنياهو

ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توسيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية في مقدمة حكومته الجديدة عندما وصلت إلى السلطة العام الماضي. في ديسمبر الماضي، توجه إلى التلفزيون السعودي الرسمي ليعلن أن التطبيع هو مفتاح السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وفي الصيف الماضي ، بدا أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية يقتربان من سلسلة من الصفقات التي يمكن أن تمهد الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية في المستقبل، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، خلال زيارته للمملكة في يوليو، عن اتفاق بين إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيطرة على جزيرتي البحر الأحمر تيران وصنافير من مصر إلى السعودية ، بموافقة إسرائيل.

في المقابل ، سمحت المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي. في السابق، كان بإمكان الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين فقط التحليق فوق المملكة ، وكذلك رحلات طيران الهند من وإلى إسرائيل.

لكن يبدو أن التقدم قد تباطأ. وقد أفاد موقع أكسيوس بأنّ نقل الجزيرة في البحر الأحمر قد تم تأجيله بسبب مخاوف مصرية. في يناير، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لن تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى يتم منح الفلسطينيين دولة.

تفاوض نتنياهو على اتفاقيات أبراهام لعام 2020 التي شهدت قيام دولة الإحتلال بتأسيس علاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان بدعم من الولايات المتحدة. ومع ذلك، قال محللون إن اعتماد رئيس الوزراء الإسرائيلي على حلفاء اليمين المتطرف في حكومته الجديدة يعقد جهود تمديد الاتفاقات.

وقد أعربت الرياض عن استعدادها للتعامل مع إسرائيل، لكنها تطلب في المقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة ومساعدتها في برنامجها النووي.