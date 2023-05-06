شاهد إستشهاد الشافعي وخريوش في مخيم نور شمس (فيديو)

الوطن – إستشهاد الشافعي وخريوش في عملية تصفية وحشية من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال إقتحام مخيم نور شمس في طولكرم الضفة الغربية. من ضمن سلسلة عمليات قتل وتصفية جسدية مستمرة منذ أشهر وصت صمت عربي ودولي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إستشهاد الشافعي وخريوش. حيث وصول جثماني الشابين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي. وهما يبلغان من العمر 22 عاما، وبهما إصابات مستقرة في الأطراف. عقب اقتحام المخيم بتعزيزات عسكرية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” السبت.

- Advertisement -

وأوضحت الوزارة أن الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، وخريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

شاهد إستشهاد الشافعي وخريوش في مخيم نور شمس

قوة خاصة اسرائيلية قامت بتصفية مقاومين اثنين بعد اشتباك مسلح في مخيم طولكرم. قبل لحظات pic.twitter.com/S73EAnkcYd — Hanzala (@Hanzpal2) May 6, 2023

وأشارت مصادر أمنية لـ”وفا”، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الشاب إبراهيم شلاش، قبل الانسحاب من مخيم طولكرم.

تغطية صحفية: مشاهد من المنزل الذي ارتقى فيه المشتبكان حمزة خريوش وسامر الشافعي بمخيم طولكرم. pic.twitter.com/uJgu2KcjaE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 6, 2023

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

ويذكر أن 110 أشخاص، استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان.