الإثنين, مايو 8, 2023
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إذلال فتاة سعودية بوضع مثير على العمود من أجل تمكين المرأة! فيديو

كتب الوطن
watan.com
إذلال فتاة سعودية - صورة تعبيرية

الوطن – إذلال فتاة سعودية بوضع مثير على العمود من أجل كوبون تسوق. فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وأثار ضجة واسعد داخل السعودية

وأظهر الفيديو فتاة سعودية تلبس العباءة والنقاب وتتعلق بعارضة حديدية.

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وبدا شاب وهو يمشي أمامها على المنصة ويصيح بصوتٍ عالٍ عبر مكبر صوت: “بقوله كما جاء في مقطع الفيديو أربعة اثنين صمكة صمكة حلو حلو”، فيما يُرى مؤشرٌ توقيت أعلى رأسها.

هذا الأمر إذلال فتاة سعودية أثار موجة من الاستياء والغضب حيال مثل هذه المسابقات. وما تقوم به من إهانة للمرأة السعودية.

فيديو إذلال فتاة سعودية هذا هو تمكين المرأة في السعودية

وغرد حساب “دبلوماسي قديم“: “إمرأة تتعلق بالعامود حافية قدام الناس لمدة 5 دقائق عشان تفوز بكوبون تسوق بقيمة 100 ريال، شغلات تافهة مثل تفاهة صاحب الفكرة.. الله يستر لا نشوف رقصة العامود”.

وعلقت “جواهرالغامدي” بنبرة تساؤل مستنكرة سياسات ولي العهد محمد بن سلمان، التي ترى أنها أفسدت المجتمع السعودي: “هذا هو تمكين المرأة الذي تحدثت عنه الحكومة”. وأضافت: “أنها معلقة كذا حتى تفوز بكوبون من سنتربوينت”.

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دبلوماسي قديم يعلق

إذلال فتاة سعودية وتمكين المرأة

وذهب بعضهم إلى أنّ شعار تمكين المرأة وإن كان يبدو مبدئياً في صالح المرأة، إلا أنه يؤول فعلياً إلى نموذج من الفساد وانحلال المجتمع تحت هذه المسميات.

وفي هذا السياق، قال مغرد باسم “الزعيم“، إن “هناك من هي أفقر منها، ولم تسمح لها كرامتها بمثل هذه الأشياء”.

وأضاف: “عزة النفس تغنيك لو أنك فقير وقيمة نفسك أنت من ترفعها وأنت من ترخصها”، واستشهد بمثل يقول: “عز نفسك تجدها”.

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