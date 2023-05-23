إهانة عملة سلطنة عمان مستمرة من قبل العمالة الهندية فيديو

الوطن – إهانة عملة سلطنة عمان النقدية التي تحمل صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله مستمرة من قبل العمالة الهندية في السلطنة. العمالة التي تسيطر على الكثير من المناصب والأعمال وتجني الملايين من السلطنة بدون حسب أو رقيب.

فقد إنتشر مقطع فيديو لم يتأكد موقع الوطن من تاريخ وقوعه ولكنه نشر حديثا. يظهر فيه طفل يقوم رجل بتصويره وهو مستلقي على كميات كبيرة من العملة النقدية للسلطنة ويضع قدمه عليها.

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المقطع أثار غضب الكثير من أبناء السلطنة وخصوصا إنه لم يكن أول مقطع وأول حادثة تحصل في السلطنة. فقد تكرر هذا المشهد من قبل العمالة الآسيوية بشكل عام خلال السنوات الماضية.

وقد نشر موقع الوطن عدة فيديوهات في السابق أثارت الجدل وقتها. ولم يتم محاسبة من قام بها في أغلب الأحيان. إما لتواجد الاعل خارج السلطنة أو لعدم التمنكن من معرفة صاحب المقطع.

وحسب ما علق أحد النشطاء على المقطع المتداول: “تشير المادة (٢٩٦) من قانون الجزاء العماني أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300 ) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: امتنع دون وجه حق عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، أو تعامل معها بازدراء.”

فيديو إهانة عملة سلطنة عمان يثير حالة من الجدل

وعلق الناشط العماني سيف النوفلي على المقطع الذي نشره بقوله: “هذي اخرتها يا أبو هنود، تفترشون عملتنا لتسيئوا لسمعتنا!! هل هناك مادة في القانون تجرم هذا الفعل؟”

هذي اخرتها يا أبو هنود، تفترشون عملتنا لتسيئوا لسمعتنا!!

هل هناك مادة في القانون تجرم هذا الفعل؟ pic.twitter.com/OfZc39skQD — Saif Alnofli (@saifalnofli9) May 23, 2023

وعلق أحدهم بقوله ما نصه: “هذي قيمة العملة العمانية عند الهندي؛ محل انتقاص؛ ينيم عليها ولده ضارب بكل القوانين عرض الحائط وكأن لسان حاله يقول: أعملوا ما شئتم فالقانون لا يحكمني.”