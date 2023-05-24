المنافس الذي يخشاه ترامب تقدم رسمياً بطلب ترشح للرئاسة الأمريكية في 2024

الوطن – المنافس الذي يخشاه ترامب الرئيس الأمريكي السابق قد تقدم رسميا بطلب ترشح للرئاسة الأمريكية عام 2024. وهو المرشح القوي الذي سيتغلب على الرئيس الحالي جو بايدن إن قرر الترشح لدورة ثانية.

و قدم حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، طلباً بخصوص محاولته التي طال انتظارها لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024. وعرض نفسه أمام قاعدة الحزب الجمهوري باعتباره بديلًا محافظًا لا هوادة فيه. ولكنه سيواجه منافسة قوية من الرئيس السابق دونالد ترامب، في الوقت الذي يصارع فيه الحزب خيبات الأمل الانتخابية الأخيرة .

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المنافس الذي يخشاه ترامب

وتم طرح ديسانتيس، الذي قدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية يوم الأربعاء، لسنوات كمرشح رئاسي محتمل. لكن طموحاته بدأت تأخذ شكلاً أكثر واقعية خلال الأشهر العديدة الماضية. ولديه بالفعل دعم من المؤتمر الجمهوري وتيار( Never Back Down).

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وكشفت الاستطلاعات المبكرة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري الوليدة أن ديسانتيس هو أوضح تهديد لآمال ترامب في استعادة البيت الأبيض، على الرغم من أنه لا يزال يتخلف كثيرًا عن الرئيس السابق في معظم الاستطلاعات، وفي الوقت نفسه، توقف دعمه إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من الانتكاسات السياسية والتساؤلات بين بعض كبار الجمهوريين حول ما إذا كان لديه ما يلزم للتنافس على المسرح الوطني.

الطريق الى البيت الأبيض

واكتسب ديسانتيس شعبية عبر إطلاقه مواقف محافظة متشددة بشأن التعليم أو الهجرة، كما حوّل ولايته إلى مختبر لأفكار المحافظين باسم المعركة ضد ما يعتبره “تفكيرا سليما مزعوما”.

ورغم ذلك فإن طريقه إلى البيت الأبيض مليء بالعقبات. فالحاكم الذي وضع عدد كبير من المحافظين فيه آمالهم في الانتخابات الرئاسية بعد إعادة انتخابه في فلوريدا نوفمبر/تشرين الثاني 2022. يتقدم عليه وبفارق كبير دونالد ترامب المرشح رسميا منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حسب عدد من استطلاعات الرأي.

ويفترض أن يُنظر إلى استطلاعات الرأي هذه بحذر لأن الاقتراع ما زال بعيدا، لكن دونالد ترامب سارع إلى نشر نتائجها على شبكته الاجتماعية أمس الثلاثاء، منذ الشائعات الأولى عن إعلان رون ديسانتيس ترشحه.

والعقبة الرئيسية أمام هذا الجمهوري -الأب لـ3 أولاد- هي أنه لا يتمتع بكاريزما، الأمر الذي يشير إليه كل الأطراف ولا يتردد معسكر ترامب في مهاجمته.

وقال أحد مستشاري دونالد ترامب لوكالة الصحافة الفرنسية ساخرا إن “الإعلان عن ترشحه على تويتر ينطبق تماما على شخصيته” لأنه “بهذه الطريقة لا يحتاج إلى التفاعل مع أي شخص”.