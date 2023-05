تعشق الآيس كريم؟ أنتبه قلبك في خطر!

الوطن – إن كنت تعشق الآيس كريم وخصوصا مع دخول فصل الصيف الحار. فهناك أمور يجب أن تتعرف عليها. وهناك خطر يجب الحذر منه وقد يكون قلبك في خطر عند الإكثار من تناول هذا المنتج الذي يعشقه أغلب الناس في العالم.

هذه الحقائق حول كيفية تأثير الآيس كريم على صحتك، قد تجعلك تعيد التفكير في عادة تناول هذه الحلوى يومياً:

الحقيقة الأولى الإصابة بالسكري. حيث يحتوي الآيس كريم على بعض العناصر الغذائية المهمة. مثل الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين أ وغيرها. ولكن في حين أن جميع هذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة جيدة، فإن الكمية الموجودة في الآيس كريم صغيرة وتصاحبها جرعة كبيرة من الدهون والسكر المضاف.

لذلك، إذا كنت تأكل جزءاً معقولاً من الآيس كريم (نصف كوب). فقد تتسبب الكربوهيدرات والسكريات المضافة في ارتفاع متواضع لنسبة السكر في الدم. لكن التهام مخروط مكون من ثلاث مغارف مع طبقة إضافية. يتجاوز بكثيرٍ التوصية اليومية للسكر المضاف (25 غراماً للنساء و36 غراماً للرجال)، ويمكن أن يسبب لك الإصابة بالسكري.

تعشق الآيس كريم انتبه من الأمراض المزمنة وأمراض القلب

ووفقاً لما ذكره مركز عيادات The Baton Rouge Clinic الأمريكي، فإنَّ الآيس كريم يحتوي على السكر المضاف والدهون المشبعة بشكل كبير. ومن ثم فإنّ تناوله بكثرة قد يزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول مع مرور الوقت.

الأمر ذاته يؤكده موقع WebMD الطبي الأمريكي، الذي يقول إن التناول المفرط للآيس كريم يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية.

إذ إن الآيس كريم يؤدي إلى زيادة مفاجئة في الأنسولين والدهون الثلاثية في الدم. فيرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويتسبب في أن تصبح الصفائح الدموية لزجة ومتكتلة. وهذه الصفائح المتكتلة يمكن أن تسد أنابيب القلب، وتخفض تدفق الدم إلى القلب، مما يمكن أن يسبب نوبة قلبية.

عادةً ما يكون الآيس كريم مليئاً بالسكر، وأحياناً تضاف إليه حلويات أخرى مثل الشوكولاتة أو الكراميل أو أي طبقة أخرى، وهذا يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الأسنان.

ووفقاً لما ذكره مركز Chaska Dental الأمريكي للعناية بالأسنان. فإنَّ السكر يقوم بتغذية البكتيريا الموجودة على أسنانك، مما يسمح لها بتكوين البكتيريا المسببة للتسوس والتي تتآكل في مينا الأسنان وتسبب تسوس الأسنان.

خطر آخر هو تطور أو تفاقم أمراض اللثة، إذا كنت تعاني بالفعل من التهاب اللثة أو كنت تعاني من التهابات في الفم بشكل متكرر. فإن الآيس كريم يمكن أن يزيد الأمور سوءاً، إذ يرتبط السكر الموجود في الآيس كريم باللثة ويؤدي إلى إطلاق الأحماض المتآكلة.

السمنة

وفقاً لما ذكره موقع University Health News، فإنّ نصف كوب فقط (105 غرامات) من آيس كريم بالشوكولاتة يحتوي على 300 سعرة حرارية. وفي حال تناول حصتين أو ثلاث حصص يومياً فهذا يعني نصف مدخولك اليومي من السعرات الحرارية.

ضع في اعتبارك الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية لجسم بالغ من 2000 إلى 2500 سعرة حرارية.

ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية، يجب ألا تتجاوز مستويات الدهون اليومية أكثر من 5 إلى 6%. ولكن عندما يتعلق الأمر بالآيس كريم، فإن كل حصة واحدة (105 غرامات) تحتوي على نحو 15-19 غراماً من الدهون.

الآيس كريم يحتوي أيضاً على نسبة عالية من الكربوهيدرات. والتي يمكن تخزينها على شكل دهون إذا لم نقم بإزالتها على الفور، يمكن أن يؤدي استهلاك كثير من الكربوهيدرات أيضاً إلى إحداث فوضى في مستويات الغلوكوز.

وبالتالي فإنّ السعرات الحرارية الزائدة مع نسبة الدهون غير الصحية والكربوهيدرات والسكريات، كفيلة تماماً بإصابتك بالسمنة.

الأرق

يعتقد بعض الناس أن “كأساً منه تساعد في تهدئة أذهانهم والنوم بشكل أسرع. وهذا مجرد وهم. إذ توصلت دراسة يمجلة طب النوم في عام 2016. إلى أن تناول الأطعمة منخفضة الألياف والدهون المشبعة يرتبط بنوم قليل وقلق ليلي.

كما أن استهلاك مزيد من السكر، خاصة في الليل، يقلل من مقدار النوم العميق الذي تحصل عليه. فيما يقترح خبير النوم كريس وينتر، وفقاً لما ذكره موقع Eat This, Not That، أنه إذا كان لا بد من الحصول على علاج قبل النوم، فتناول موزة غنية بالمغنيسيوم المعزز للنوم.

ما هي الكمية المناسبة لتناول الآيس كريم؟

كما هو الحال مع كل شيء، فإن الاعتدال والتحكم جزآن أساسيان في أي طبق نريد تناوله. وبالتالي يمكن تناول نصف كوب يومياً، مع الابتعاد عن الإضافات الأخرى مثل الشوكولا والكراميل.

لتزيين الآيس كريم بطريقة صحية، اختر الزينة الغنية بالمغذيات مثل التوت الطازج أو المكسرات المقطعة أو بذور الشيا أو الموز أو الأناناس أو الحبوب الكاملة. لن تضيف هذه المكونات النكهة فحسب، ولكنها ستقدم الفيتامينات والمعادن والألياف لك أيضاً.