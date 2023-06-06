إمرأة إنطوائية تكسب مليوني دولار سنويًا في سن ال 40 – 3 أمور ساعدتها

الوطن – تخيل إمرأة إنطوائية تكسب مليوني دولارا سنويا وعملها له علاقة ببناء العلاقات الاجتماعية! تقول في لقاء معها: غالبًا ما يصدم الناس عندما أخبرهم أنني انطوائية، خاصة وأن وظيفتي تتضمن الكثير من التواصل الاجتماعي وبناء العلاقات.

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الانطوائيين: نحن خجولون، ولا نحب التواصل الاجتماعي، ولا نخاطر. لكن هذا ليس هو الحال. لقد أنشأت نشاطًا دعائيًا ناجحًا حقق أكثر من مليوني دولار في العام الماضي.

- Advertisement -

أنا دليل على أنك لست بحاجة إلى أن تكون منفتحًا للنجاح. هذا ما قالته إمرأة إنطوائية كما تصف نفسها في أمريكا. فيما يلي ثلاثة أشياء أفعلها دائمًا لأبدو وأشعر بثقة أكبر.

- Advertisement -

1. إمرأة إنطوائية ولكن أضاعف من نقاط قوتي

يمكن للانطوائيين أن ينتقدوا أنفسهم بشدة. ولكن بدلاً من التركيز على ما أفتقر إليه، أجد الثقة من خلال نقاط قوتي. أحب إجراء تقييمات الشخصية مثل اختبار مايرز بريجز لمساعدتي على فهم المكان الذي أتألق فيه بشكل أفضل.

نوع My Myers-Briggs هو INFJ (انطوائي، بديهي، شعور، حكم). تعلمت أن نقاط قوة INFJ تكمن في تعزيز القضايا والأشخاص الذين يؤمنون بهم.

بالنسبة لي، هذا يعني مساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم من خلال جمعهم معًا في الخلوات وأحداث التواصل.

عندما أشعر بثقة أقل، ألجأ إلى «مجلد الثناء» الذي أنشأته على جهاز iPhone الخاص بي. أحفظ لقطات من الرسائل النصية والتعليقات الاجتماعية ورسائل البريد الإلكتروني التي أتلقاها من أشخاص يشكرونني. تذكرني هذه الكلمات الإيجابية بأنني جيد في وظيفتي.

أحب ارتداء الألوان الزاهية أيضًا. دون أن أقول كلمة واحدة، فإنهم يلفتون الانتباه بشكل طبيعي ويساعدونني في الدخول في دور شخص أكثر انتقالًا عندما أحتاج إلى ذلك.

2. أركز على الجودة وليس الكمية.

لن أشعر بالراحة أبدًا حول مئات الأشخاص في وقت واحد. أحب أن أكون مدروسًا في ردودي، وأحيانًا أعاني من محادثات جماعية كبيرة وسريعة الحركة. لكن لا بأس بذلك

في أحداث التواصل، أذكر نفسي أنني لست مضطرًا للتحدث مع كل من في الغرفة. يعد التعمق مع شخصين أو ثلاثة أكثر أهمية من محاولة إجراء محادثة قصيرة مع كل شخص.

أركز أيضًا على الجودة على الكمية عندما يتعلق الأمر بالإبداع. على عكس أقراني المنفتحين، فأنا لست آلة محتوى بها أفكار جديدة لمشاركتها كل يوم. بدلاً من ذلك، قمت بإنشاء عدد أقل من المنشورات القوية والمتعمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

3. أنا أحد من الأنشطة التي تستنزفني.

لن تراني أبدًا على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي في مساحة عمل مشتركة، إلا إذا كنت هناك للتواصل الاجتماعي. أحتاج إلى الكثير من الوقت بمفردي لأشعر بأفضل ما لدي. أحب العمل بهدوء من شقتي دون أي مشتتات.

التواجد في الاجتماعات طوال اليوم يستنزفني أيضًا. بعضها ضروري، لكنني اكتشفت الكثير من البدائل المفيدة.

أستخدم Loom، منصة مراسلة الفيديو، لمشاركة الأفكار والتحديثات مع فريقي. لقد وفر لي هذا أكثر من 100 ساعة في الاجتماعات. عندما يرغب الزملاء في الاجتماع لاستكشاف تعاون، قد أدعوهم للدردشة معي على تطبيق Voxer، وهو تطبيق اتصال لاسلكي.

وعادة ما أجري محادثات عامة أو مقابلات مرة واحدة فقط في السنة. أو عندما يكون لدي إطلاق كبير قادم. بعد ذلك، عدت إلى قوقعتي الانطوائية وركزت على عملي. هذا ما يشعرني بالرضا، وقد ساعدني ذلك في كسب الملايين مع البقاء وفياً لنفسي.