إيران في وسط الرياض بعد تعهد بن سلمان بنقل المعركة إلى وسط طهران

الوطن – إيران في وسط الرياض رسميا بعد سنوات من المعارك في أكثر من دولة عربية خارج حدود البلدين. وبعد أن تعهد بن سلمان ولي العهد السعودي بنقل المعركة إلى وسط طهران. إيران تفتتح سفارتها بشكل رسمي في وسط الرياض.

حيث ذكرت وسائل إعلام سعودية أن إيران أعادت فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء 6 يونيو/حزيران 2023. بعد أشهر من اتفاق توسطت فيه الصين بين البلدين الغريمين على إنهاء خلاف دبلوماسي دام سنوات.

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في حين قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني إن بلاده والسعودية وثلاث دول خليجية أخرى تخطط لتشكيل تحالف بحري يضم أيضاً الهند وباكستان.

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وكان ولي عهد السعودية قد تعهد في بداية حكمه أن ينقل المعركة مع إيران من الدول العربية إلى وسط طهران. وقد أنتج الإعلام السعودي فيديو قصير يبين كيف ستحتل القوات السعودية إيران بشكل كامل خلال دقائق.

إيران في وسط الرياض

واتفقت إيران والسعودية في مارس/آذار على إعادة العلاقات بينهما بعد أعمال عدائية على مدى سنوات. مما هدد استقرار الشرق الأوسط وأجج الصراعات الإقليمية في بلدان منها اليمن وسوريا ولبنان.

في حين أُبرم الاتفاق بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين عقب اقتحام السلطات الإيرانية مقر السفارة السعودية في طهران خلال نزاع بينهما على إعدام رجل دين شيعي.

وحمَّلت المملكة إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على منشآتها النفطية في 2019 وكذلك الهجمات على ناقلات النفط في مياه الخليج. ونفت إيران هذه الاتهامات.

السعودية تحتل إيران بدقائق

في سياق موازٍ. قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني إن بلاده والسعودية وثلاث دول خليجية أخرى تخطط لتشكيل تحالف بحري يضم أيضاً الهند وباكستان، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية السبت.

ونُقل عن إيراني قوله إن “دول المنطقة أدركت اليوم أن التعاون فيما بينها هو فقط الذي يحقق الأمن للمنطقة”. ولم يذكر تفاصيل عن التحالف الذي قال إنه سيتم تشكيله قريباً. من جانبها، تسعى إيران في الآونة الأخيرة إلى إصلاح علاقاتها المتوترة مع عدة دول خليجية.

فيما قال إيراني إن التحالف يشمل أيضاً دول الإمارات والبحرين وقطر والعراق وباكستان والهند. وأحبط تقارب السعودية مع إيران جهود إسرائيل لعزل طهران دبلوماسياً.

من جهتها، استأنفت الإمارات، التي كانت أول دولة خليجية توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في عام 2020. العلاقات الرسمية مع إيران العام الماضي. وانضمت البحرين والمغرب لاحقاً إلى الإمارات في إقامة علاقات مع إسرائيل.

أمريكا ترفض أي تقارب إيراني خليجي

من جهته، اعتبر مسؤول عسكري أمريكي أن التحالف البحري الذي أعلنت إيران عزمها تشكيله مع السعودية ودول خليجية أخرى هو أمر “يتحدى المنطق”. جاء ذلك بحسب ما نقل موقع “بريكينغ ديفينس” المتخصص في الأخبار العسكرية، عن المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة تيم هوكينز، مساء الأحد.

قال هوكينز إنه “لأمر يتحدى المنطق أن تدّعي إيران المسؤولة الأولى عن عدم الاستقرار الإقليمي، أنها تريد تشكيل تحالف أمني بحري لحماية المياه التي تهددها”. وأضاف هوكينز أنه “في العامين الماضيين وحدهما، هاجمت إيران أو صادرت 15 سفينة تجارية ترفع أعلاماً دولية”. وتابع قائلاً: “الإجراءات مهمة، وهذا هو السبب في أننا نعزز الدفاع حول مضيق هرمز مع الشركاء”.

كان الجيش الإيراني أعلن أنه سیتم تشكيل تحالف مشترك بین القوة البحریة الإيرانية ودول المنطقة بینها السعودیة والإمارات والبحرین والعراق في المستقبل القریب. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” عن الجيش قوله إن التحالف الذي تم تشكيله مسبقاً مع روسیا والصین وسلطنة عمان وباکستان یتوسع الیوم. وسیتضمّن الهند ودول المنطقة بینها السعودیة والإمارات وقطر والبحرین والعراق.