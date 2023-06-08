لبنان يطرد فجر السعيد ويمنعها من دخول أراضيه والكويت ترحب!

الوطن – تخيل أن لبنان يطرد فجر السعيد الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل والوحيدة في الكويت التي طبعت مع دولة الإحتلال. وفي نفس الوقت هناك ترحيب واسع في الكويت على وسائل التواصل لهذا الطرد المخزي لها ومنعها من دخول أرض لبنان.

بالطبع الإعلامية الكويتية فجر السعيد تباهت ببطولاتها وادعت أن سبب المنع هو حديثها عن حزب الله وبسب رأيها السياسي.

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وحسب مصادر إعلامية لبنانية. فإن السبب الرئيسي وراء منع فجر السعيد من دخول الأراضي اللبنانية، هو وجود ختم السلطات الإسرائيلية على جواز سفرها. ما يعد مخالفا للقانون اللبناني، إذ يحظر قانون “منع التطبيع اللبناني” أي مواطن يحمل جواز سفر عليه ختم إسرائيلي من الدخول إلى لبنان.

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وحسب فيديو وتغريدات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي. بقيت السعيد محتجزة لدى الأمن العام اللبناني حتى صباح الخميس، قبل أن تعلن وصولها إلى الكويت الخميس.

وفي تغريدة لها، تطرقت السعيد إلى مشاركتها في برنامج “المجهول” قبل فترة على إحدى القنوات اللبنانية، وهو برنامج من تقديم الإعلامي رودولف هلال، تحدثت خلاله عن “حزب الله”.

وعلق الإعلامي حسين مرتضى على خبر منع فجر السعيد من دخول لبنان وترحيلها بقوله كما اطلع الوطن: “رسالة خفيفة ع قصة الاعلامية #فجر_السعيد ، التحية للضابط يلي رفض يمضي رفع المنع حتى تدخل للبنان ، رغم ان هناك ممارسات وضغوطات تعرض لها من اكثر من جهة.

رسالة خفيفة ع قصة الاعلامية #فجر_السعيد ، التحية للضابط يلي رفض يمضي رفع المنع حتى تدخل للبنان ، رغم ان هناك ممارسات وضغوطات تعرض لها من اكثر من جهة #فجر_السعيد_عميلة pic.twitter.com/s45JZ6zaz5 — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) June 8, 2023

وقال الناشط سالم زهران ايضا: جاهرت #فجر_السعيد بدخولها فلسطين المُحتلة شاكرةً من أسمتهم “أبناء العمومة” من جنود صهاينة على “حسن الضيافة”..! فقام الأمن العام اللبناني بإجراء من حقه بل من واجبه متخذاً تدبير “منع دخول” ،فلما كلّ هذا العويل والصراخ؟! للبلد قانون يْجرّم التطبيع، ومن واجب الأجهزة الامنية تطبيقه.

جاهرت #فجر_السعيد بدخولها فلسطين المُحتلة شاكرةً من أسمتهم "أبناء العمومة" من جنود صهاينة على "حسن الضيافة"..!

فقام الأمن العام اللبناني بإجراء من حقه بل من واجبه متخذاً تدبير "منع دخول" ،فلما كلّ هذا العويل والصراخ؟!

للبلد قانون يْجرّم التطبيع، ومن واجب الأجهزة الامنية تطبيقه. — سالم زهران (@salemzahran05) June 8, 2023

لبنان يطرد فجر السعيد والكويت ترحب

كما دخل كويتيون على الخط، منتقدين الإعلامية المثيرة للجدل، ومقدمين الشكر للبنان على منعها.