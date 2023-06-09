فشل حفل الفرقة الكورية في سلطنة عمان- فيديو

الوطن – نشر ناشط عماني دليل فشل حفل الفرقة الكورية في سلطنة عمان بعد نشر خبر نفاذ تذاكر الحفل قبل موعد الحفل بيوم من قبل بعض صفحات وسائل التواصل.

واتضح من مقطع الفيديو الذي نشره الناشط العماني أن نصف مقاعد القاعة فارغة أثنا الحفل. وهو عكس ما تم الترويج له أن التذاكر نفذت قبل تصحيح الخبر بأنها على وشك النفاذ وهناك القليل من التذاكر في محاولة لتشجيع الشباب على حضور حفل الفرقة التي أثارت الجدل لأسابيع في السلطنة.

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وقال الناشط عبد المنعم بن راشد السعيدي من سلطنة عمان بتغريدة اطلع عليها موقع الوطن وأرفق بها مقطع فيديو. قال ما نصه:

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“#الفرقة_الكورية أتت وأقامت حفلها ثم ماذا؟ لقد ظهر جليا أن غالبية الحضور هم من الجالية الأجنبية وأن وعي شبابنا بارك الله فيهم جعلهم ينصرفون عن الحضور وظهر كذلك أن دعاية نفاذ التذاكر كاذبة والهدف منها تحفيز المتثاقلين للتعجيل في الحضور ورغم ذلك لم تفلح فوسط القاعة شبه فارغ شاهدوا.”

فشل حفل الفرقة الكورية في السلطنة

#الفرقة_الكورية أتت وأقامت حفلها ثم ماذا؟

لقد ظهر جليا أن غالبية الحضور هم من الجالية الأجنبية وأن وعي شبابنا بارك الله فيهم جعلهم ينصرفون عن الحضور

وظهر كذلك أن دعاية نفاذ التذاكر كاذبة والهدف منها تحفيز المتثاقلين للتعجيل في الحضور ورغم ذلك لم تفلح فوسط القاعة شبه فارغ

شاهدوا👇 pic.twitter.com/ho3BJQtP4A — عبدالمنعم بن راشد السعيدي (@a_saidi1973) June 10, 2023

وأوضح أن أغلبية الحضورة من الوافدين وليس من أبناء السلطنة. الأمر الذي أشاد به الكثير ان شباب السلطنة على درجة من الوعي ولا يمكن جرهم بسهولة لمثل تلك الأمور خاصة إذا تعلق الأمر بالدين والعادات والثقافة العمانية.

وكانت قد تداولت حسابات وصفحات عمانية قبل ساعات من موعد الحفل. أنباءً عن نفاد تذاكر حفلة فرقة الكيبوب الكورية الجنوبية “B.I.G”. التي أقيمت الجمعة في العاصمة العمانية مسقط، داخل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وعلى غرار ما نشرته وسائل إعلام عمانية عن نفاد التذاكر، عدّلت فرقة “B.I.G” من مُلصقها الترويجي في وقت مُبكر الخميس 8 يونيو. حيث أكدت أنّ تذاكر الفئة الذهبية قد نفدت بالفعل. مشيرة إلى أن باقي التذاكر محدودة العدد. وهو الأمر الذي نفته الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت بعد الحفل.

90 % ممن حضر الفرقة الكورية أجانب

دليل

أنظر إلى الصور المرفقة — قيد الارض (@BaderAl80019313) June 10, 2023

وكان هناك من دافع عن الحفل من الشباب العماني واعتبر محاربة الفرقة تخلف عقلي وعنصرية. فقال أحدهم قبل محاربة الفرقة الكورية يجب محاربة الفن كله. فلماذا نأتي بمغني عربي أو خليجي عادي وإذا كان كوري غلط.

مع أن هذه الفرقة بالذات تدعم المثلية الجنسية. وقد تم سجن أحد أعضاء الفرقة بالسابق بتهمة التحرش الجنسي بزميله في الفرقة.