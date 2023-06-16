مضيفة طيران تتعرض لهجوم من قبل الركاب بسبب فلسطين المحتلة

الوطن – مضيفة طيران تتعرض لهجوم من قبل الركاب بعد وصول رحلتهم إلى فلسطين المحتلة بسبب كلمة بسيطة وهي أن هذه الأرض هي فلسطين المحتلة. الحقيقة التاريخية التي تثير غضب كل إسرائبلي حول العالم.

فقد قالت صحيفة The Times of Israel الإسرائيلية في تقرير نشرته الجمعة 16 يونيو/حزيران 2023، إن مضيفة في شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة Ryanair تسبّبت في ضجة على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب هذا الأسبوع، حين أبلغت الركاب أنهم يهبطون في فلسطين.

- Advertisement -

مضيفة طيران تتعرض لهجوم من قبل الركاب

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإنه في أثناء رحلة من بولونيا الإيطالية إلى تل أبيب يوم الأحد 11 يونيو/حزيران. كررت مضيفةٌ القول عبر نظام الإعلان العام على الطائرة باللغتين الإنجليزية والإيطالية، إنَّ الوجهة النهائية هي “فلسطين المحتلة”.

- Advertisement -

عندما طلب منها الركاب التصحيح، رفضت المضيفة واندلعت ضجة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنَّ ركاباً حاولوا تصوير المضيفة والتعرف عليها، لكنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال عند الهبوط.

أما يوم الخميس 15 يونيو/حزيران، فاعتذرت شركة طيران Ryanair عن الحادث، واصفةً إياه بأنه “خطأ بريء”.

حيث قالت شركة الطيران في بيان، لصحيفة The Jewish Chronicle البريطانية: “قدم أحد أفراد الطاقم المبتدئ في هذه الرحلة من بولونيا إلى تل أبيب (10 يونيو/حزيران) إعلان الهبوط الروتيني. وقال خطأً: فلسطين بدلاً من تل أبيب. كان هذا خطأً بريئاً بلا نية. وصحح كبير طاقم الطائرة الخطأ على الفور واعتذر عنه”.

يذكر أنَّ شركة Ryanair أخضعت، في العام الماضي، 50 ​​راكباً إسرائيلياً على متن رحلة من برلين إلى تل أبيب لفحوصات أمنية مكثفة. مما جعلهم يفوتون رحلتهمف