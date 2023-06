ملايين الصراصير تهاجم أمريكا بشكل مرعب (فيديو)

الوطن – ملايين الصراصير تهاجم أمريكا من عدة جهات. فهل تصمد الولايات المتحدة أمام هذا الهجوم المرعب من قبل الصراصير التي لا تهاب النووي الأمريكي؟

ففي ظاهرة غريبة ومقلقة. اجتاحت أسراب مُكونة من ملايين الحشرات مدينة أمريكية. جعلت من سير الحياة اليومية أمراً مستحيلا لكثير من سكان المنطقة الذي أبلغوا السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل لمكافحة ماوصفوه بـ “الآفة الخطيرة”.

فقد تعرضت بلدة إلكو في ولاية نيفادا الأميركية لغزو ملايين الصراصير التي تسمى صراصير المورمون. هذه الحشرات الصغيرة التي تشبه الجراد، غطت الشوارع والمنازل والسيارات، مما أثار الرعب والاشمئزاز لدى سكان المنطقة.

وقد أصبحت المشكلة خطيرة لدرجة أن حركة المرور والإسعاف تعطّلت على الطرقات، وتسببت في انتشار رائحة كريهة بسبب نفوق الحشرات.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية شأن “CNN” و “Insider“، شهادات مُروعة لعشرات السكان الذين أرّقت الأعداد المليونية من الحشرات حياتهم اليومية سواء فيما يتعلق بالعمل أو الدراسة أو حتى ممارسة الأنشطة الروتينية اليومية مثل تنظيم البيت أو مجرد الاستلقاء والخلود للنوم.

Thousands of Mormon crickets have taken over the town of Elko, Nevada, as these flightless, grasshopper-like creatures come out of their dormant period and into their migratory phase pic.twitter.com/6ZxD7yoPIr

— CNN (@CNN) June 14, 2023