الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال بسبب الزلزال

الوطن – الشيف بوراك يقاضي والده في محاكم تركيا بتخمة الاحتيال عليه وبيع جميع المحلات التي يملكها بدون علمه. وقد أصبح بلا مال نهائيا بعد كل هذه الشهرة والنجاح.

وقد اضطر الشيف بوراك التركي الشهير لبيع سياراته الفاخرة من أجل افتتاح مطعمه الجديد “الوحيد” بإسطنبول. بعدما خسر مطاعمه الأخرى بسبب مشاكل مع والده تتعلق بحقوق الملكية، بحسب وسائل إعلام تركية.

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كان بوراك أوزدمير المعروف عالمياً باسم “CZN” أعلن أنه سيقاضي والده بسبب بيعه حقوق الملكية الخاصة بنجله دون علمه، بحسب ما ذكرت “يني شفق” المحلية 18 يوليو/تموز 2023.

الشيف بوراك ومشاكله مع والده

وبدأت المشكلة بين الأب وابنه منذ زلزال فبراير/شباط المدمر، حيث سعى بوراك لتقديم مساعدات كبيرة إلى مناطق الزلزال، لكنه واجه اعتراضاً من والده لمنعه من إرسال المساعدات، لتصل الأمور بينهما إلى أزمة.

نتيجة لتلك التطورات علم بوراك مؤخراً أن حقوق الملكية التي تشمل العديد من المطاعم في مدينة إسطنبول وغيرها “قد بيعت” من قبل والده. ما دفع الشيف التركي الشهير للتوجه إلى القضاء.

ومن المفترض أن تعقد أول جلسة في القضية بين الأب وابنه في سبتمبر/أيلول المقبل.

بوراك يطالب بإزالة اللافتات التي تحمل اسمه

بدوره، طالب بوراك الذي يتمتع بأعلى نسبة متابعة بين المؤثرين في تركيا. بإزالة جميع اللافتات من الأماكن التي تستخدم اسمه وصورته، مشيراً إلى أن والده “احتال عليه”.

وظهر بوراك مؤخراً كذلك في مقطع فيديو يؤكد فيه أن مطعمه الوحيد بمدينة إسطنبول سيُفتتح قريباً بمنطقة “وادي إسطنبول”. مناشداً الناس ألا يأخذوا بالاعتبار “اللصوص” الذين يستخدمون صورته واسمه.

وذكرت “يني شفق” أن الشيف بوراك يحاول المضي قدماً بمفرده بعيداً عن والده. وأنه اضطر لبيع سيارات فاخرة يملكها، من أجل فتح مشروعه الوحيد المتبقي في تركيا، وهو المطعم الجديد بوادي إسطنبول.