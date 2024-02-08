التداول في سوق الفوركس أمرًا غاية في الروعة، ولكنه في نفس الوقت مليء بالتحديات، فهذا السوق الاستثماري الرائع الذي يعد واحد من أكبر أسواق التداول في العالم لديه العديد من الفرص الاستثمارية المميزة التي تمكن المستثمرين بداخله من تحقيق أرباح مجزية، ولكن هذا في حالة استقرارا المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمتداول نفسه.

النجاح في سوق الفوركس لا يقتصر فقط على إتخاذ قرارات تداول ذكية، ولكن لتتمكن من ذلك هناك حاجة إلى وجود استراتيجيات محكمة ومدروسة تساعد في الحفاظ على استقرار المحفظة المالية، لذا في التقرير التالي سنتناول معكم مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد في الحفاظ على استقرار المحفظة الاستثمارية في وجه التقلبات الطبيعية لسوق الفوركس، وتعزيز الاستقرار المالي أثناء التداول في سوق العملات الأجنبية.

نصائح مهمة للحفاظ على استقرار محفظتك الاستثمارية في الفوركس

إليكم مجموعة من الأفكار والنصائح التي تعتبر مصدر إلهام للمتداولين الذين يسعون للتحكم في المخاطر، وتحقيق العوائد المستدامة، والحفاظ على استقرار محفظتهم المالية.

تحديد حجم المخاطر

المخاطر التي قد تتعرض لها في سوق الفوركس هي من أهم الأشياء التي يمكن أن تهدد أمن واستقرار محفظتك الاستثمارية، لهذا يجب عليك أن تحدد حجم المخاطر الذي يمكنك أن تتحمله من البداية حتى لا تجد نفسك أمام خسائر مهولة غير محسوبة.

على هذا الأساس، قم بتحديد نسبة معينة من رأس مالك يمكن أن تخصصها لكل صفقة، فلا تتداول على كل صفقة بشكل عشوائي، وإنما اختار نسب محددة من إجمالي رأس المال يمكنك إنفاقها على كل صفقة، ويفضل عدم تجاوز هذه النسبة من 1 إلى 2% من إجمالي رأس المال في كل صفقة ستقوم بإبرامها من أجل تقليل المخاطر بأكبر قدر ممكن، وبالتالي الحفاظ على المحفظة المالية.

استخدام أوامر وقف الخسارة

في حالة الخسارة كثيرًا ما تدفع المشاعر السلبية التي يشعر بها المتداول في هذا التوقيت إلى جعله يبرم المزيد من صفقات التداول في محاولة منه لتعويض الخسارة التي تعرض لها بدلًا من تقبلها، هذا ما يعرف باسم التداول العاطفي وهو أسوأ ما يمكن أن يمر به المتداول في رحلة تداولاته لأنه تداول مبني بالكامل على المشاعر وليس على الحقائق وتحليلات السوق، لذا فالقرارات الاستثمارية المبنية على أساسه سواء كانت بالبيع والشراء أغلبها سيكون قرارات استثمارية خاطئة، ولتفادي هذا قم من البداية بتحديد نقاط لوقف الخسارة من أجل حماية محفظتك المالية من التعرض لخسائر مالية كبيرة، فهذه الأوامر من شأنها أن تقوم بإغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى محدد تجنبًا للتعرض لمزيد من الخسائر.

تعتبر منصة xStation التي تقدم أحدث أدوات التداول والاستثمار من المنصات المرخصة والتي تدار من قبل شركة XTB، ومقرها في دبي.

ينصح فريق ثقة المختص في تقييم شركات التداول، التعامل مع هذه المنصة خاصة لمن يبحث عن تنفيذ سريع، وضبط أوامر تداول بطريقة احترافية.

قم بتنويع محفظتك المالية

من أهم الاستراتيجيات التي يجب الالتزام بها عند التداول على العملات الأجنبية في حالة الرغبة في الحفاظ على استقرار محفظتك المالية هو تنويع هذه المحفظة بأكثر من زوج من العملات وعدم الاعتماد على زوج واحد من العملات، لأنك إذا اعتمد على زوج واحد من العملات ستجد نفسك عرضة لخسارة كبيرة في حالة إذا أنقلب السوق بشكل مفاجئ على زوج العملات هذا، لذا قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر وزيادة فرص الربح.

اعتمد التحليل الفني والأساسي

لكي تبقى محفظتك المالية مستقرة يجب ان تكون تداولاتك الاستثمارية مبنية على التحليل وليس العشوائية، ولدى منصات التداول العديد من أدوات التحليل التي يمكنها أن تمكنك من ذلك، ومنها أدوات التحليل الفني والأساسي، والتي من شأنها أن تساعدك على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

التحليل الفني يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج، في حين يوفر التحليل الأساسي فهمًا للعوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على العملات.

ابتعد عن التداول الزائد

مهما كان سوق التداول على العملات الأجنبية يبدو لك مغريًا، لا تحاول إرهاق نفسك بداخله من خلال إبرام الكثير من صفقات التداول في نفس الوقت، لأنه بسبب الضغط هذا قد تفقد السيطرة على تداولاتك، وبالتالي يزيد ذلك من إمكانية تعرضك للمخاطر، وبالتالي تحقيق الكثير من الخسائر.

الابتعاد عن الرافعة المالية

واحدة من أكثر الكوارث التي قد تدفع مستخدميها للتعرض إلى خسائر مالية ضخمة يضيع معها كامل رأس المال الخاص بهم هو الاعتماد على الرافعة المالية، وهي آلية مالية تقدمها شركات الوساطة المالية على متن منصاتها من أجل جذب المتداولين للاشتراك معها، ومن خلالها يمكن للمتداولين أن يضخموا رأس مالهم في الصفقات التي يقومون بها، ويعقدون صفقات أكبر مما يملكون، وهذا كيفما يزيد الفرص بشكل كبير، فهو أيضًا يزيد من المخاطر ويهدد استقرار المحفظة الاستثمارية، وهو أيضًا حرام التعامل به وفقًا لقواعد الشريعة الاسلامية لأنه تم اعتباره ربا.

تداول بوعي

قم باتخاذ قرارات التداول بوعي وتجنب اتخاذ قرارات استنادًا إلى العوامل العاطفية. تداول بناءً على التحليل الفني والأساسي، وابني استراتيجية التداول الخاصة بك بشكل مسبق حتى تتمكن من تطبيقها فيما بعد، وأجعلها مرنة قدر الإمكان حتى تتمكن من التعديل عليها في الأوقات الحاسمة إذا اقتضى الأمر ذلك.

متابعة الأخبار

تابع أخبار الأحداث الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على سوق الفوركس بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك احرص على البقاء على اطلاع دائم لتكون على دراية بالتطورات، فالاخبار تلعب دورًا مهمًا للغاية في تحركات أزواج العملات المطروحة للتداول داخل البورصة وهناك من العملات ما تخدمه الأخبار في ارتفاع قيمته وارتفاع الطلب على تداوله، وهناك ما يكون له تأثير سلبي.

إلى هنا نكون قد تعرفنا على مجموعة من أهم النصائح للحفاظ على استقرار المحفظة الاستثمارية في سوق العملات الأجنبية، لذا اعتمد على هذه النصائح واعتبرها جزءًا من استراتيجيتك حتى تتمكن من تحقيق استقرار أفضل في محفظتك الاستثمارية في سوق الفوركس.