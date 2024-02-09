فايننشال تايمز: الإمارات منعت التضامن مع فلسطين ودعمت الإحتلال

الوطن – كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الإمارات منعت التضامن مع فلسطين وتمسكت بالتطبيع والتحالف مع إسرائيل رغم دموية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأبرزت الصحيفة في تقرير لها عن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية. غياب المظاهرات واسعة النطاق في الإمارات لدعم الفلسطينيين التي شوهدت في جميع أنحاء المنطقة وأجزاء أخرى من العالم. وحمل تقرير الصحيفة عنوان (العلاقات التجارية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اختبرت بسبب غضب حرب غزة).

وجاء في التقرير: في الأيام التي تلت هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب التي تلت ذلك. غادر رجل الأعمال الإسرائيلي رون دانيال دبي، منزله منذ عام 2021، خوفاً من أن يكون “جالساً على بركان”.

لكن عاد الرئيس التنفيذي لشركة Liquidity Group لإدارة الأصول والتكنولوجيا المالية إلى الإمارات بعد شهر بعد أن قرر أن هذه المخاوف كانت “في رأسي بشكل أساسي”. ودانيال هو من بين مجموعة صغيرة من الإسرائيليين الذين يعيشون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أربع سنوات.

ويعكس قراره بالعودة الآمال بين رجال الأعمال الإسرائيليين في أن التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع الإمارات وثلاث دول عربية أخرى. والذي يسمح لهم بالسعي علناً إلى صفقات في الشرق الأوسط. يمكن أن يصمد أمام الغضب والألم الناجمين عن حرب إسرائيل في غزة.

قال دانييل: “لقد نجا السلام. واستمر الاهتمام، واستمرت الصداقات”. مضيفًا أنه على الرغم من أن الأمر كان “محرجًا” مع الأصدقاء الإماراتيين في البداية، إلا أنه “سرعان ما أصبح الأمر كما لو أن الأمر لا علاقة له بنا”

.الإمارات منعت التضامن مع فلسطين ودعمت الإحتلال

وقد أدانت دولة الإمارات مثل جميع الدول العربية الأخرى، الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي لغزة. والذي أثار غضب الإماراتيين وجزء كبير من غالبية السكان المغتربين. لكن الغضب والأذى تم احتواؤه إلى حد كبير في المحادثات الخاصة في الدولة الاستبدادية. حيث تُحظر الاحتجاجات.

وقد أدى ذلك إلى غياب المظاهرات واسعة النطاق لدعم الفلسطينيين التي شوهدت في جميع أنحاء المنطقة وأجزاء أخرى من العالم. كما حذرت السلطات من إظهار التضامن الفلسطيني بشكل علني.

وأعلن قادة الإمارات التزامهم بالاتفاق مع إسرائيل المعروف باسم اتفاقيات إبراهيم. على الرغم من مخاوفهم بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال أنور قرقاش، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، في مؤتمر عقد في دبي الشهر الماضي: “لقد اتخذت الإمارات قراراً استراتيجياً. والقرارات الاستراتيجية طويلة المدى”.

ولطالما كانت الإمارات غير راضية عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة. لكنها تعتبر قرارها بأن تصبح ثالث دولة عربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمرا حيويا لمصالحها. سواء على الصعيد الأمني ​​أو طموحاتها الاقتصادية.

وقال عبد الخالق عبد الله، المحلل الإماراتي، إن الإمارات بحاجة إلى إبقاء قنوات “الاتصالات والاستخبارات والدبلوماسية” مفتوحة ومعرفة ما إذا كان “يمكنها استخدامها”. “كنا نعلم أنه سيكون هناك صعودا وهبوطا.”

الإمارات والسلام الحار

وعلى عكس “السلام البارد” الذي اتفقت عليه مصر والأردن مع إسرائيل، احتضنت الإمارات – التي لم تخض حربًا مع الدولة اليهودية أبدًا – العلاقة ودفعت من أجل علاقات اقتصادية أكبر، مع رغبة خاصة في الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية.

ومع تقاسم الإمارات وإسرائيل عدوًا في إيران، مكّن الاتفاق أيضًا أبو ظبي من تطوير تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الأمني ​​بشكل علني.

تم إجراء معظم الأعمال الجديدة التي أعقبت الاتفاق مع كيانات تابعة للدولة الإماراتية، خاصة تلك الموجودة في أبو ظبي، العاصمة الغنية بالنفط التي قادت صفقة التطبيع.

وحتى قبل الحرب، كان استغلال المكاتب العائلية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة أصعب مما كان متوقعا بالنسبة لرواد الأعمال الإسرائيليين، الذين أرادوا استخدام اتفاقيات إبراهيم للحصول على موطئ قدم إقليمي والوصول إلى المستثمرين الخليجيين الأثرياء.

وقال إيلي وورتمان، المؤسس المشارك لشركة PICO Venture Partners ومقرها القدس، إن هناك فكرة مفادها أن “رجال الأعمال الإسرائيليين سيأتون ويجمعون الكثير من رأس المال ثم يعودون”. لكن “هذه ليست الطريقة التي تتم بها الأعمال هناك”.

لقد أدت حرب إسرائيل على غزة الآن إلى تثبيط الآفاق الناشئة للشركات الخاصة الإماراتية التي تعقد صفقات مع شركات إسرائيلية بسبب الغضب المتصاعد بين عائلات التجار . الذين كان الكثير منهم بالفعل حذرين من التعامل مع الإسرائيليين – بشأن الدمار في غزة.

وقال مسؤول تنفيذي إماراتي: “سواء كان الأمر يتعلق بالعمل أو بالاجتماعيات، فإن كل من هو هنا سوف يفكر مرتين”. وأضاف: “إذا كان لدي عمل مع شركة إسرائيلية، فسوف أوقف ذلك الآن”. “العواطف عالية جدًا.”

وشملت الصفقات الأكثر أهمية الشركات التابعة لحكومة أبوظبي. وكانت شركة G42، شركة الذكاء الاصطناعي في أبو ظبي والتي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. مستشار الأمن القومي الإماراتي القوي، أول شركة إماراتية تفتتح مكتبًا في إسرائيل.

واستثمر صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي مليار دولار في حقل غاز إسرائيلي و100 مليون دولار في رأس مال استثماري وشركات ناشئة إسرائيلية. وحتى لو تباطأت بعض الأعمال، فهناك دلائل على أنها تمضي قدمًا في مجالات أخرى.

زيادة النشاط الإسرائيلي في الإمارات

قالت الباحثة البارزة المقيمة في إسرائيل يويل ماريك الشهر الماضي. إنها تمضي قدماً في افتتاح فرع حيفا لمعهد الابتكار التكنولوجي في أبو ظبي، المشهور بنموذجه اللغوي الكبير مفتوح المصدر فالكون.

وقال معهد دراسات الترجمة إنه رسَّخ وجوده في إسرائيل في أوائل العام الماضي. وأن معارك “كان في عملية تجنيد معنا منذ أواخر صيف عام 2023” – قبل بداية الحرب – وتم “تضمينه” الآن.

وواصلت شركات الطيران التابعة للدولة الخليجية خدماتها إلى تل أبيب. حتى مع إلغاء شركات الطيران الأخرى رحلاتها، مما يؤكد الاهتمام بالحفاظ على العلاقة مع إسرائيل.

بالنسبة للعديد من الإسرائيليين الذين يقومون بأعمال تجارية في الإمارات، أدت حرب إسرائيل على غزة إلى زيادة الحاجة إلى الأصدقاء في منطقة معادية.

وقالت نوا غاستفروند، المؤسس المشارك لمنتدى الأعمال الإسرائيلي الإماراتي UAE-IL Tech Zone: “منذ 7 أكتوبر، ربما لم تعد الاتفاقيات الإبراهيمية في مرحلة شهر العسل – لكنها لا تزال مستقبلنا”. تم تغيير اسم المجموعة لتصبح ببساطة Tech Zone “في ضوء الحساسيات والحاجة إلى تعاون إقليمي أوسع”.

وقال أريك شتيلمان، الرئيس التنفيذي لشركة رابيد للتكنولوجيا المالية التي تأسست في إسرائيل، والتي يعمل بها حوالي 100 موظف في الإمارات، إن تأثير الحرب على شركته “غير موجود بالمعنى الحرفي للكلمة”.

وقال: “كل شيء يسير كالمعتاد” في دولة الإمارات، مضيفاً أن هناك تغيراً أكبر في أوروبا حيث أصبح التعاقد مع عملاء جدد أكثر صعوبة.

وتجاوز التدفق الثنائي للسلع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، باستثناء البرمجيات، ملياري دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023. وفقًا لسفير إسرائيل في أبو ظبي.

ودخلت اتفاقية الشراكة الإماراتية الإسرائيلية حيز التنفيذ العام الماضي. حيث خفضت التعريفات الجمركية وتهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار في غضون خمس سنوات.

وقال وورتمان من شركة PICO Venture Partners إن أحد الجوانب الحاسمة هو أن الإسرائيليين ما زالوا يشعرون بالترحيب في الدولة الخليجية. وقال: “إنها واحدة من أكثر الأماكن أمانًا في العالم اليوم لتكون إسرائيليًا”.