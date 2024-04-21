والد جيجي حديد لبرلماني أمريكي: أنت أغبى من فئران نظام الصرف الصحي بنيويورك

الوطن- قال والد جيجي حديد لبرلماني أمريكي داعم لدولة الإحتلال أنت أغبى من فئران نظام الصرف الصحي بنيويورك. حسي ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”. حيث قالت أن المطور العقاري المليونير محمد حديد والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد. قد أرسل عدة رسائل قاسية مباشرة إلى النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك ريتشي توريس يوم السبت الماضي.

وبحسب ما ورد، اتهم حديد من حسابه المعتمد على إنستغرام توريس بأنه “عبد للبيض” بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلي.

وكتب حديد: “أنت أسوأ من فئران نظام الصرف الصحي في نيويورك. لديهم أدمغة أكبر منك. قد تحصل على وظيفة حارس في حانة للمثليين”. وأضاف: “تأكد من ارتداء زي KKK لإخفاء وجهك القبيح ذو اللون الرمادي”. “أنا أعرف ما يحدث في برونكس.”

والد جيجي حديد في رسالة قاسية

وجاء في رسالة أخرى: “أنت مجرد فم أسود وملون غير عادي بالنسبة لإسرائيل وأيباك (اللوبي الإسرائيلي في أمريكا) وتبحث عن يوم دفع يزيد عن 500 ألف”.

ووصف توريس، الذي أصبح واحدًا من أوائل أعضاء الكونغرس الأمريكيين من أصل أفريقي المثليين بشكل علني ، تعليقات حديد بأنها عبارة عن “خطاب عنصري”.

وقال “بسبب الجريمة الفكرية المتمثلة في دعم إسرائيل في أعقاب 7 أكتوبر، كنت هدفًا للخطاب العنصري من محمد حديد”.

وفي وقت لاحق، اعتذر حديد عن “كلماته” ولكنه هاجم توريس ثانية بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلي.

وقال حديد :” أنا بحاجة إلى الاعتذار. ليس عن الغضب الذي أشعر به ولكن عن الكلمات التي استخدمتها للتعبير عن هذا الغضب، . كنت أنوي التعبير عن كيف أن إسرائيل تستخدم السيد توريس. الدولة التي لا تسيء معاملة السود والملونين فحسب، إنهم يغسلون فظائعهم باستخدام حقوق المثليين المتوقعة كدرع لانتهاكاتهم لحقوق الإنسان”.