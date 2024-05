إغلاق الطريق السريع 101 بوسط لوس أنجلوس للتنديد بمجزرة رفح ـ فيديو

الوطن – إغلاق الطريق السريع 101 بوسط لوس آنجلوس من قبل النشطاء للتنديد بالمجزرو المروعة التي قامت بها قوات الإحتلال الإسرائيلية في رفح في قطاع غزة.

حيث أغلق العشرات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين لفترة وجيزة الطريق السريع 101 في وسط مدينة لوس أنجلوس بعد ظهر يوم الإثنين.

وأغلق المتظاهرون حركة المرور، وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية”. و”أوقفوا الاحتلال الآن!” وهتفوا “عين على رفح!” وفقًا لمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء الاحتجاج بعد يوم واحد من المجزرة الإسرائيلية الجديدة على مخيم للنازحين في رفح. وقال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس يوم الاثنين إنه تم استدعاء الضباط لمراقبة احتجاج في وسط المدينة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

وقال جيف لي، ضابط شرطة لوس أنجلوس: “لقد استجبنا لبعض المتظاهرين الذين كانوا يسيرون في منطقة وسط المدينة مباشرة”. “في البداية بدأوا في عرقلة حركة المرور. ولكن بعد ذلك كانوا على الرصيف ملتزمين بقوانين المرور – وعندها نزلوا إلى الطريق السريع.”

وقالت الشرطة إن نحو 50 متظاهراً قد تحركوا إلى الطريق السريع بالقرب من شارع ألاميدا في الساعة 4:48 مساءً.

Protestors in support of Palestinian liberation have blocked the north 101 in DTLA pic.twitter.com/lntntQzASV

— camacho (@bencamach0) May 27, 2024