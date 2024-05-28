مصر.. شابة تقتل والدتها بسبب تعاملها السيء

الوطن – أقدمت امرأة في الثلاثين من عمرها على قتل والدتها المسنة، من خلال توجيه عدة طعنات لها بالرقبة والرأس بواسطة سكين مطبخ.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا بوفاة امرأة في العقد السابع من عمرها. بعد تلقيها عدة طعنات بالرقبة والرأس بمنطقة الملك الصالح بحي مصر القديمة بالقاهرة، لتتوجه الشرطة إلى مكان الحادث. وبعد المعاينة الأولية تبين ان المسنة فارقت الحياة.

وبالتحقيقات مع الجيران، تبين أن الضحية كانت تعيش مع ابنتها في المنزل، وأن الابنة كانت تعاني من الاكتئاب بسبب سوء معاملة والدتها، فأقدمت على قتلها.

شابة تقتل والدتها بسبب المعاملة!

وألقت الشرطة القبض على القاتلة، وحررت محضرا بالواقعة وأحالتها للنيابة العامة. التي أمرت بنقل جثمان القتيلة للمشرحة، حتى يعد الطب الشرعي تقريرا حول أسباب الوفاة، وتقديمه للنيابة في أسرع وقت.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة؛ إذ أكدت أن والدتها دائما ما كانت تعاملها بشكل سيئ. وتكيل لها الشتائم دون سبب؛ ما جعلها تدخل في أزمة نفسية، لافتة إلى أنها في يوم الواقعة تعمدت الأم إهانتها؛ الأمر الذي جعلها تخرج عن السيطرة وتذهب إلى المطبخ وتحضر سكينا وتطعنها بشكل هستيري.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.