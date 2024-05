فصل ممرضة أمريكية وصفت الحرب الإسرائيلية في غزة بـ”الإبادة” (فيديو)

الوطن – فصل ممرضة أمريكية بسبب وصفها الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة الجماعية. نعم هذا حصل في الولاياتالمتحدة البلد الذي يتغنى بالديمقراطية وحرية التعبير ليلا نهارا.

فقد تسبب وصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية” بطرد ممرضة أمريكية من عملها في مستشفى بولاية نيويورك الأمريكية. بحسب “أسوشيتد برس”.

وأشارت الممرضة من أصل فلسطيني، حُسن جبر، في كلمة ألقتها أثناء تسلمها جائزة تكريمة، إلى الحرب الإسرائيلية في غزة واصفة إياها بـ “الإبادة الجماعية”.

وتم تكريم ممرضة الولادة من قبل جامعة نيويورك لانغون هيلث لتقديمها الرعاية الرحيمة للأمهات اللاتي فقدن أطفالهن. حيث ربطت في كلمتها بين عملها ومعاناة الأمهات في غزة.

وقالت حُسن، وفقا لمقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق خطابها في حفل التكريم: “يؤلمني أن أرى النساء من بلدي يعانين من خسائر لا يمكن تصورها خلال الإبادة الجماعية الحالية في غزة. هذه الجائزة شخصية للغاية بالنسبة لي لهذه الأسباب”.

this is the acceptance speech that got a Palestinian Nurse, Hesen Jabr, fired from NYU Langone. she was fired for honoring her own Palestinian heritage & extending her heart towards the mothers who are suffering in Gaza. pic.twitter.com/aGL5rsXPKU

— Sarah Warren (@shesinscrubs) May 28, 2024