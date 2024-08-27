بالنسبة للعرب الأمريكيين في شيكاغو، لا يوجد خيار آمن في هذه الانتخابات

الوطن – رش درويش لديه رؤية لفلسطين الصغيرة: قوس يحمل لافتة ترحيبية، بجانب صورة أو تمثال لعائلة فلسطينية. ستكون هناك أيضًا متحف فلسطيني ومركز ثقافي. يقول إن العمل لا يزال قيد التقدم.

فلسطين الصغيرة، التي تقع في مدينة بريدجفيو – على بعد حوالي 25 كيلومترًا من وسط مدينة شيكاغو – قطعت شوطًا طويلًا منذ قرن من الزمن، كما يقول السيد درويش. عندما استقرت عدد قليل من العائلات من بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة لأول مرة في المنطقة.

اليوم، تحتوي فلسطين الصغيرة على أربع مساجد ومدرستين إسلاميتين وعشرات المطاعم والمقاهي والعيادات الطبية ومحلات المجوهرات المملوكة للفلسطينيين.

عدد سكان شيكاغو من العرب الأمريكيين

يُقدر المسؤولون أن حوالي 200,000 أمريكي عربي يعيشون في منطقة شيكاغو، والغالبية العظمى منهم من أصول فلسطينية، مما يجعلها أكبر تجمع فلسطيني أمريكي في البلاد.

مؤتمر الحزب الديمقراطي الوطني الذي عُقد هذا الأسبوع في شيكاغو سلَّط الضوء على الانقسامات العميقة بين الأمريكيين العرب والحزب التي تطورت منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة.

بينما داخل مركز المؤتمر، عبَّر الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي عن دعمهم الحماسي لنائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة للرئاسة، كان في الخارج آلاف الأمريكيين العرب وحلفائهم يلوحون بأعلام فلسطينية كبيرة ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

اتخذ قرار استضافة المؤتمر في المدينة قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأشعل حملة عسكرية إسرائيلية على غزة التي تقترب الآن من شهرها الحادي عشر.

أكثر من 40,200 فلسطيني قتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية على هذا الجيب الساحلي الصغير، بمن فيهم أقارب عشرات من سكان شيكاغو.

قال السيد درويش، رئيس جمعية الأعمال والمهن الأمريكية العربية، لـ”The National“: “نشعر بالألم، لكن هناك أيضًا أمل – ولهذا السبب تعد هذه المنطقة مهمة للغاية. الأساس، والمركز الرئيسي لما يعنيه أن تكون فلسطينيًا في هذه الأمة، يبدأ هنا في فلسطين الصغيرة.”

تعرضت الجالية لضربة قوية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب عندما طعن الطفل الفلسطيني الأمريكي وديع الفيومي البالغ من العمر ست سنوات حتى الموت على يد مالك عقار عائلته في شيكاغو، في جريمة كراهية مشتبه بها.

قاعدة إنتخابية كبيرة

كان الأمريكيون العرب تاريخيًا يشكلون قاعدة انتخابية ثابتة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية. لكن دعم الرئيس بايدن الثابت لإسرائيل منذ بداية الحرب، ورفضه دعم وقف إطلاق النار الدائم أو فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، تسبب في انقسام تلك القاعدة وأثار غضبًا شديدًا لدى الأمريكيين العرب.

قبل أربع سنوات، خرجت غالبية الأمريكيين العرب لدعم جو بايدن في صناديق الاقتراع في محاولة للإطاحة بدونالد ترامب، الرئيس الذي أصدر ما يُعرف بحظر السفر على المسلمين.

السيد درويش، الديمقراطي منذ زمن طويل، كان ناشطا مع مجموعة “العرب الأمريكيين من أجل بايدن”. ولكن بعد اندلاع الحرب، غيرت المجموعة اتجاهها – واسمها – إلى “العرب الأمريكيين إلى الأمام”.

ومع ذلك، يقول السيد درويش إن هناك أسبابًا تدعو إلى الأمل. فقد كان انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي في ولايته فرصة للفلسطينيين والعرب الأمريكيين وحلفائهم للنزول إلى الشوارع والتعبير عن مخاوفهم. وقال: “نحن نحرز التقدم الصحيح، حقًا نحن كذلك. لدينا فقط طريق طويل لنقطعه، ونحن نواجه عملاقًا.”

أعلن السيد بايدن فجأة الشهر الماضي أنه سينهي حملته للرئاسة بعد تعرضه لضغوط شديدة من حزبه بشأن قدراته العقلية، مما أثار شكوكًا حول قدرته على هزيمة السيد ترامب. كما واجه انتقادات شديدة بسبب سياسته تجاه إسرائيل.

تنحيه جلب في البداية شعورًا بالارتياح والتفاؤل للعرب الأمريكيين، لكنهم يقولون إن كامالا هاريس لم تقدم حتى الآن ما يشير إلى أنها ستغير نهجها تجاه غزة.

عندما قاطعها محتجون مؤيدون لفلسطين خلال خطاب حملتها الانتخابية في ميشيغان، ردت قائلة: “أتريدون فوز دونالد ترامب؟ إذًا قولوا ذلك. وإلا فأنا أتحدث.”

وقد أعربت عن تعاطفها مع الفلسطينيين وقالت إنها تعمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، لكنها أيضًا أكدت أنها لن تدعم حظر الأسلحة على إسرائيل، وهو مطلب رئيسي من المجتمع.

ال منير شجاعية، صاحب متجر فلسطيني أمريكي في فلسطين الصغيرة، لصحيفة The National عن كامالا هاريس ودونالد ترامب: “لا أعتقد أن أي شيء قد تغير؛ أعتقد أنهم نفس الشيء. كل شخص يأتي يتنافس ويراعي الحكومة الإسرائيلية. بصراحة، لا أعرف لمن أصوت. بالنسبة لي، كلاهما أسوأ من الآخر.”

ياسمين الآغا وُلدت ونشأت في شيكاغو. منذ بداية الحرب، فقدت أكثر من 150 فردًا من عائلتها في غزة. وقالت إنها تشعر بعدم الارتياح تجاه فكرة التصويت في الخامس من نوفمبر.

وأوضحت السيدة الآغا لـThe National: “بعد رؤية مستوى العنف الذي تعرضت له عائلتي، من الصعب علي أن أوقع باسم شخص وأنا أعلم أنني أساهم بشكل مباشر في قتل عائلتي.” وتابعت: “لذلك، في الوقت الحالي، يبدو أن عدم التصويت هو الخيار الأفضل بالنسبة لي لأنني لا أستطيع تبرير التصويت لكامالا أو التصويت لترامب.”

حمزة إسماعيل هو حفيد لاجئين فلسطينيين ويدير الآن أعمال العائلة، مطعم البوادي في فلسطين الصغيرة. قبل خمسة عشر عامًا، كان المطعم مطعم تاكو بيل، لكنه الآن معلم يقدم الأطباق التقليدية من الوطن.

مثل العديد من الأعمال التجارية الأخرى على طول الشارع الرئيسي في فلسطين الصغيرة، بعد 7 أكتوبر، وضع السيد إسماعيل لافتة إلكترونية خارج المطعم تعرض رسائل مضيئة تُطلع المارة على حصيلة القتلى في غزة، وتدعو الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

يقول إنه لن يشارك في الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

وقال السيد إسماعيل لـThe National: “أجد صعوبة في التصويت، لأنني أشعر أنه بغض النظر عمن أصوت له، وما أفعله، فإنه لن يفيد إخواني وأخواتي في فلسطين، وسيستمرون دائمًا في وضعنا في آخر القائمة.”

وأضاف أنه يجد المزيد من المعنى والهدف في أشكال أخرى من المشاركة.

وقال: “أعتقد أننا نؤدي دورنا في الاحتجاجات من خلال إحضار الطعام إلى الاحتجاجات – دائمًا ما نعود إلى الطعام بطريقة ما. هذا هو الدور الذي أحب أن ألعبه.”

ترجمة موقع الوطن.