شاهد الإعلان عن إصابة بن زايد بفيروس كورونا، وإنتشار الإصابات بين الطلبة في الإمارات

الدبور – في خبر عاجل تم تداوله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي نقلا عن ناشط معروف، أعلن في الإمارات عن إصابة ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب بفيروس كورونا القاتل، وتم وضعه في الحجر الصحي، حيث عما حالة من التخبط و الفوضوى حسب المصدر الي نقل الخبر.

ولأن الإمارات ظلت لفترة تحاول إخفاء إنتشار الفيروس القاتل الذي أتى لها من إيران و الصين وعدة دول مختلفة، زادت عدد الإصابات وخرجت عن السيطرة وسط التكتكم الشديد خوفا من ضرب إقتصاد الدولة الذي يعاني بالأساس.

ونقل الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، عن مصدر خاص قوله- حسب ما لسع الدبور من تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمد_بن_زايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا )، وهو الامر الذي تتكتم عليه السلطات الإمارات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، قررت مساء الثلاثاء، تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني في الإمارات، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما قالت في بيانها، ولكن ما كشف عنه الناشط الحقوقي مختلف عن البيان الرسمي.

حيث قال الناشط عبد الله الطويل في سلسلة تغريدات كشفت ما يجري في الإمارات وفق مابسع الدبور من تغريدات على صفحته، فإن سبب توقيف الدراسة في الإمارات، وعمليات التعقيم جاءت بعد اكتشاف حالات بين الطلبة في المدارس، مشيراً إلى أن مصدر في وزارة الصحة الإمارات كشف له ان أعداد المصابين اضعاف ما تم الاعلان عنه..!

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#عاجل2



سبب توقيف الدراسة في #الإمارات وعمليات التعقيم هو اكتشاف حالات بين الطلبة في المدارس، ومصدر في وزارة الصحة يقول ان العدد المصاب اضعاف ما تم الاعلان عنه..!#فايروس_كورونا — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) March 3, 2020

و أضاف الطويل في تغريدة ثانية: “اجتماعات تجري الآن حول الخروج بقرار تأجيل معرض #اكسبو_دبي_2020 حتى اشعار آخر ..

ملاحظة مهمة:

الثلاثة أخبار الحصرية وردتني من مصادر وليست شخصية اطلاقا ..”